Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranının ifadesi şaşkına çevirdi: Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim
- Güncelleme:
Evine girerken saplantılı bir hayranının arabasına tekme atarak küfürler savurmasının ardından büyük bir korku yaşayan Serenay Sarıkaya, şikayetçi oldu. Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına saplantılı hayranın ifadesinde "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim" dedi.
Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki T. D. tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan saplantılı hayranın ifadesi de ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, saplantılı hayran T. D. ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" dedi.
D., ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti. Saplantılı D. ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.
Saplantılı hayran ifadesinin devamında ise "Serenay benimkine benzer elbiseler giyiyor. Vücudundaki dövmeler benimkiyle aynı. Rol aldığı dizide benim hayatımı anlatıyor" dediği öğrenildi.
Saplantılı hayran sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.