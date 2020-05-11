Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
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Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı

Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
11.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:04

Karantina sürecini sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde geçiren oyuncu Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak köpeğiyle poz verdi. Sarıkaya'nın 90 bin TL değerindeki mini şortlu kombini ise fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Cem Yılmaz birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram hesabından herhangi bir açıklama yazmadan köpeğiyle çimlere uzandığı fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen 28 yaşındaki oyuncunun, bu paylaşımında üzerinde bulunanların bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.

İşte Serenay'ın kombinin değeri:

Gözlüğü 1.625 TL,

Küpesi 7.735 TL,

Kolyesi 80.845 TL.

Bluzu 646 TL,

Taytı 590 TL.

Hepsi toplam 91 bin 441 TL.

Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı

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Haber Yorumları (25)
DEFNE: Acaba kolyeyi kaybetse üzülür mü? Ya da kaybettiğini fark eder mi ? :D
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ALİ AGA: Kendinide eklesen beş para etmez şişirmişiniz fiyatları
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H.E: O masrafları karşılaşın diye cem yilmazla birlikte ya zaten !!!
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