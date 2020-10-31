Serenay Sarıkaya'dan deprem açıklaması

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık depreme İzmir'den dönüş yolunda yakalandı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sarıkaya, "İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..." ifadelerini kullandı.





Kaynak: Snob Magazin