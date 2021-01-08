Serenay Aktaş kimdir? Survivor Serenay Aktaş kaç yaşında, aslen nereli, boyu nedir?

Survivor2021 yarışmasına katılan ve ünlüler takımındayer alan Serenay Aktaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş 1 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Türk futbolcudur. Serenay Aktaş futbolculuk kariyerinin yanı sıra farklı dizilerde de rol almıştır. Serenay Aktaş 2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katılan Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra elenmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı.

SERENAY AKTAŞ

Kulüp kariyeri

1.Zeytinburnu

15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olmuştur.

2.1207 Antalyaspor

Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.

SERENAY AKTAŞ

3.Beşiktaş JK

21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu. 1207 Antalyaspor Kulüp Başkanı Süleyman Türk, yıldız oyuncunun bu sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğini belirtti. Takıma katkısından dolayı Serenay'a teşekkür eden Türk, yıldız oyuncuya yeni takımında başarı diledi.

Survivor Allstar'a katılacak olan Serenay Aktaş'ın Beşiktaş'a transferi iptal edildi. Aktaş bu haberi sosyal medyadan duyurdu.

SERENAY AKTAŞ

SERENAY AKTAŞ'IN OYUNCULUK KARİYERİ

Futbolun yanı sıra Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanındı. Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te (Merve) karakterini canlandırdı. Serenay Aktaş 2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katılan Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra elenmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Ardından Kaçak Gelinler 'de Pınar karakterini oynadı. Survivor All Star 'da yarışmacı olarak yarıştı.2015 Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandırdi.2016 Gulumse yeter yaz dizisinde Melis Ozkan karakteriyle konuk oyuncu oldu.

SERENAY AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Futbolcu olmasının yanı sıra 'Kanıt' dizisinde oyunculuğa başlamıştır. Ardından 'Yahşi Cazibe', 'Türk Malı', 'Alemin Kralı' ve 'Kalbim Seni Seçti' gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra 'Arka Sıradakiler' dizisinde Gülüm karakteriyle tanınmıştır. Sonraki yıl Serenay Aktaş 'Muhteşem Yüzyıl' adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırmıştır.