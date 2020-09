Serena Williams kimdir? Serena Williams kaç yaşında? Serena Williams serveti nedir? Serena Williams kazandığı maçlar? Serena Williams aldığı ödüller?

Amerikalı profesyonel tenisçi Serena Williams, 23 Grand Slam şampiyonluğu ve çift kadınlarda üç, tek kadınlarda bir olimpiyat altın madalyaya sahiptir. Peki, Serena Williams kaç yaşında? Serena Wiliams servetinedir? Serena Williams aldığı ödüller nelerdir?

SERENA WILLIAMS KİMDİR?

Amerikalı profesyonel tenisçi. 23 Grand Slam şampiyonluğu ve çift kadınlarda üç, tek kadınlarda bir olimpiyat altın madalyası vardır. Serena Williams bu zaferleriyle şimdiden tenis dünyasının en önemli oyuncularından birisi olmuştur. 2005 yılında dünyaca ünlü bir tenis dergisi tarafından son 40 yılın en iyi 17. oyuncusu seçilmiştir. Genç yaşında kız kardeşi Venus Williams ile profesyonel hayata adım atmış ve kısa sürede dünyanın 1 numarası olmuştur. Dünyanın en çok para kazanan kadın sporcusudur.

2013 Haziran ayında düzenelenen Fransa Açık'ta finalde Sharapova'yı yenerek 11 yıl aradan sonra Roland Garros'ta şampiyonluğa ulaştı.

SERENA WILLIAMS ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

ESPY En İyi Kadın Tenisçi Ödülü 2017, 2016, 2015

Yılın Sporcusu 2015

ESPY En İyi Kadın Sporcu Ödülü 2013, 2003

Yılın Kadın Sporcusu Dalında Laureus Dünya Spor Ödülü 2016, 2010, 2003

BET Yılın Kadın Sporcusu Ödülü 2017, 2016, 2015

Yılın Geri Dönüşü Dalında Laureus Dünya Spor Ödülü 2007

Associated Press Female Athlete of the Year 2009, 2002

Teen Choice En İyi Kadın Atlet Ödülü 2014, 2012, 2010

Glamour Kadın Sporcu Ödülü 2004

NAACP Image Başkanlık Ödülü 2003

Glamour Award for The Athlete 2009

SERENA WILLIAMS SERVETİ NEDİR?

Birçok şampiyonluk elde eden sporculardan Serena Williams 44, Roger Federer ise 77 milyon dolarlık gelirleriyle ön plana çıktı.