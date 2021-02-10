Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'nın evlilik teklifini kabul etti mi?
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Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'nın evlilik teklifini kabul etti mi?

10.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:50
Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'nın evlilik teklifini kabul etti mi?

Ünlü sunucu Seren Serengil, aşk hayatında aradığı mutluluğu sonunda buldu. Mustafa Tomha ile evlilik hazırlığında olan Serengil evinin önünde büyük bir sürprizle karşılaştı. İşte o sürprizin perde arkası...

Geçtiğimiz gün Seren Serengil'in evinin kapısına dayadığı 3,5 m boyundaki (Juno Bear) dev ayıcık ile büyük aşkını ilan eden Tomha, 500 adet gül, balonlar ve meşalelerle süslediği sokakta ünlü sanatçıya, çarpıcı bir evlilik teklifinde bulundu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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