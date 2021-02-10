Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'nın evlilik teklifini kabul etti mi?

Ünlü sunucu Seren Serengil, aşk hayatında aradığı mutluluğu sonunda buldu. Mustafa Tomha ile evlilik hazırlığında olan Serengil evinin önünde büyük bir sürprizle karşılaştı. İşte o sürprizin perde arkası...