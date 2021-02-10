Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'nın evlilik teklifini kabul etti mi?
10.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:50
Ünlü sunucu Seren Serengil, aşk hayatında aradığı mutluluğu sonunda buldu. Mustafa Tomha ile evlilik hazırlığında olan Serengil evinin önünde büyük bir sürprizle karşılaştı. İşte o sürprizin perde arkası...
Geçtiğimiz gün Seren Serengil'in evinin kapısına dayadığı 3,5 m boyundaki (Juno Bear) dev ayıcık ile büyük aşkını ilan eden Tomha, 500 adet gül, balonlar ve meşalelerle süslediği sokakta ünlü sanatçıya, çarpıcı bir evlilik teklifinde bulundu.& ;
Kaynak: Snob Magazin