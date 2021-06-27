Seren Serengil "Makyajsız halim" diyerek paylaştı, kimse ona inanmadı

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden sunucu Seren Serengil, "makyajsızım" dediği fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlarda ise Serengil'in photoshop yaptığı öne sürüldü.

Kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan daha sonra Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, zor günleri atlamaya çalışıyor.

PHOTOSHOP MU, MAKYAJSIZ MI?

47 kiloya kadar düştükten sonra paylaştığı fotoğraflara yaptığı photoshoplarla sürekli gündeme oturan Seren Serengil, "Makyajsızım" dediği halini paylaştı. Ancak takipçileri Serengil'in makyajsız olduğuna inanmadı. Bazı kullanıcılar ise Serengil'in yine photoshopa başvurduğunu öne sürdü.

"BU HALİMLE SEVEN BİRİ VAR"

Sevgilisi Mustafa Tohma'nın çektiği fotoğrafı paylaşan Serengil, "Beni bu halimle (makyajsız) seven biri var fotoğrafı o çekti. Tedavi sürecim geçince daha sağlıklı kanlı canlı çekersin şimdilik böyle Tohma" dedi.

İşte Seren Serengil'in "Makyajsızım" dediği poz;