Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil'in hastalığı ne?

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında sağlık durumundan bahsetti.Sağlık durumu kötüye giden Serengil, bugünkü canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Ünlü şarkıcı ve program yorumcusu Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatı sonrası zayıflama hastalığı olarak bilinen dumping sendromuna yakalandı. Ünlü sunucu günden güne zayıflıyor.

SEREN SERENGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Durumunun iyi olmadığını söyleyen Serengil, "Karaciğerimdeki rahatsızlıktan dolayı siroza çevirmeye başladı. Kan beynime ve kalbime pompalamıyor" dedi.

"SİROZA ÇEVİRMEK ÜZERE"

Serengil açıklamasında "1.5 yıldır bende arızalar kaldı. Organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Doktor siroza çevirmek üzere olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştirmem gerekiyor yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettim. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Korkuyorum" diyerek sevenlerini üzüntüye boğdu.

Demet Akalın'ın kendisi için dua okuttuğunu söyleyen Seren Serengil, sevenlerinden de dua istedi.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1976 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu.

Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman'ın kızıdır. 4 yaşındayken anne-babası ayrılır. Çocukluğu Nişantaşı'nda annesinin yanında geçti.

Annesi sekiz sene baleye gönderdi, klasik piyano dersleri aldırttı. İstanbul'da Yıldız Kolejinde okuduktan sonra Londra'da, sonrada İsviçre'nin Montrö kentinde Buisness okudu. Anneannesi "Marcella" adında bir İtalyandı, dedesi Türk, teyzeleri, kuzenleri hepsi İtalyan kültürüyle büyümüş. Annesi Nevin hanım Seren'i sıkı yetiştirmek için, Montrö'de rahibelerin okuttuğu, erkeklerin olmadığı, köyde bir okula gönderdi. Ancak iki sene dayanabildi.

Seren Serengil 16 yaşında sahne hayatına atıldı. 4 sene boyunca Türkiye'nin en genç assolisti olarak sahnelere çıktı.İlk sahne deneyimine 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda assolist olarak başlayan Seren Serengil daha sonra Emrah'la sahnede ve dizilerde ikili çalışmalarıyla da çok beğeni topladı.

Türkiye ilk olarak 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştığı köylü güzeli bir genç kızı canlandırdığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" adlı TRT dizisinde tanıdı.Seren Serengil 2000 yılında televizyonlarda (TGRT) üç sene evlilik programı sundu; sonra da (2012 31 ocak) ayrılan çiftleri barıştırma formatında Türkiye'deki ilk aşk temalı evlilik programların sunuculuğunu yaptı. Yayın saati çok erken diye işi bıraktı.

İlk albümünde okuduğu "Bana Herşey Seni Hatırlatıyor" şarkısı onu zirveye taşıdı.Seren Serengil'in sevilen şarkıları; Bana herşey seni hatırlatıyor", "Alışmak sevmekten daha zor geliyor", "Sen şansını kaybettin", "Mümkün değil", "Sürünüyorum", "Bu gecenin hatrına", "Ben adamı ayrılırken tanırım", "Ya seninle ya sensiz".Seren Serengil, "Benim hikayem" dediği; anne babası ayrılmış bir çocuğun hikayesini anlattığı "Nefret" adlı kitabı 29 Haziran 2007 tarihinde yayınlandı. Seren Serengil, kitabında Barselona'da yanlışlıkla uyuşturucudan kendisinin 11 gün, annesinin de 40 gün hücrede kaldığını dile getirdi.

Evlilikleri :

1. Evliliği;2000 yılında Ozan Kaçmaz'la ile evlendi iki yıl sonra 2002 de boşandılar.

2. Evliliği; şarkıcı Cengiz İmren ile 2002 de evlendi, 3 yıl sonra 2005de boşandılar.

3. Evliliği; Seren Serengil 5 Nisan 2006'da Roma Konsolosluğu'nda Musa Aytun ile evlendi. dört yıl sonra 2010 da boşandılar.

Seren Serengil, 2011 yılından beri işadamı Oğuz Aşıcı (d.1982) ile birlikteydi.

Seren Serengil, 03 Ekim 2016 tarihinden bu yana Cengiz Semercioğlu ile birlikte Star TV'de Duymayan Kalmasın programını sunmaktadır.

Albümleri:

1991 – Ayrıldık

1994 – Alıştım Sana Birtanem

1996 – Bana Yasak

1998 – Bu gecenin hatırına

2006 – Dost Bile Kalamadık

2011 – Ben Adamı Ayrılırken Tanırım

Filmleri:

1977 – Sarhoş

1990 – Alev Gibi Bir Kız

1990 – Başka Olur Ağaların Düğünü

1993 – Yasak Sokaklar

1999 – Şükran Büfe

2000 – Belalım Benim

2005 Şaşkın Assolist

Televizyon Programları:

Seren Serengil Show (TGRT)

Ayşe Gecenin Hatrına göster (TGRT)

Yeniden Başlayalım (Barışalım) (STARMAX)

Uçankuş 4×4 (Show TV)

Seren Serengil İle Evlenir Misin? (2011) (Show TV)

Yalnızlar Kulübü (2011) (Beyaz TV)

Kim Ne Derse Desin (2014) (Cine5)

Duymayan Kalmasın (2016) (Star TV)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet