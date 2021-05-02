Seren Serengil hayranlarını korkuttu

Seren Serengil, hayranlarını korkuttu. 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve sürekli kilo veren Seren Serengil, takipçilerinin sorularını da yanıtladı. İşte detaylar...

Bir süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve sürekli kilo veren Seren Serengil'in son hali hayranlarını korkuttu. Fethiye'de tatil yapan Seren Serengil'in bir deri bir kemik kaldığı görüldü. Instagram'dan paylaşım yapan sanatçı, hayranlarının sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin, "Çok zayıflamışsın, iyi değil. Dinlenmeniz lazım sizin bırakın işi gücü sağlığınız gittikten sonra ne yapacaksınız" yorumuna Serengil, "Nasıl bırakayım o kadar çok sorumluluğum var ki nasıl bırakayım" karşılığını verdi.

Bir takipçisinin ise, "Size yasak yok mu?" sorusuna Serengil, "Doktorum İzmir'de arabayla uğradım. Aylık kontrolüm oldu sonra tekneme geldim. Rezervasyon geçen haftadan yapıldı. Parası ödendi... Sağlığımdan ötürü raporum var" yanıtını verdi. "Bu kadar zayıf olmak hiçbir kadına yakışmaz" yorumuna Serengil, "Elimde değil 4 kilo yağ kalmış ve bu çok tehlikeli yiyorum da ama zayıflıyorum. Allah yardım etsin yapacak bir şeyim yok. Bir yandan çalışmak zorundayım. koşturuyorum dinleniyorum da... Şimdi buraya gelmesem bu tekne en az üç ay bitmez bende mecburum bayılmıyorum işte ben her şeyimin başında durmak zorundayım" dedi.

"Fotoğraf fotoşop diye bağırıyor?" yorumuna Serengil, "Valla iyice şaşırdınız ya ne fotoşopu yüzüm dönük bile değil 46 kiloyum artık inanamıyorsunuz belki ama her gün televizyondayım oraya bakın. Yaz sonu ameliyat olacağım" karşılığını verdi.

Sanatçı, "İnşallah seni daha görmeyeceğiz" mesajına ise, "20 yıldır varım ve olmaya devam edeceğim çünkü seyrediliyoruz ve seviliyorum. Niye sileyim sen fake bir hesapsın bana normal hesaplardan bir tane olumsuz yorum gelmez ki tatlım sizlerin de kim olduğu belli ben istediğim sürece sağlığım el verdiği sürece televizyondayım. Her sene aynı zavallı hareketler yok olamayacak yok gidecek sıkılmadınız mı komik duruma düşmekten? Ben oradan ayrılırım orada başlarım profesyonelim ama kanalımdan. Şimdiden anlaşma yapmak istiyorlar. Ben kadın programı yapmak istiyorum. Kanalım da ekip arkadaşlarımı da çok seviyorum keyfim ne isterse onu yapacağım" karşılık verdi.

Kaynak: Snob Magazin