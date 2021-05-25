Seren Serengil evlilik için şartını açıkladı: Ağırlığımca altın istiyorum

Dumping Sendromu nedeniyle zor günler geçiren sunucu Seren Serengil, bir süreden bu yana aşk yaşadığı Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sağlık durumu ve özel hayatıyla ilgili konuşan Serengil, evlilik şartını da açıkladı. Serengil, "Ağırlığımca altın istiyorum ama hiçbir işe yaramaz şu anda" dedi.

Magazin dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Seren Serengil, geçtiğimi haftalarda aldığı kararla, "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programına bir süre ara verdiğini duyurmuş ve sevgilisi Mustafa Tohma ile Maldivler'e tatile gitmişti.

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Seren Serengil, dün Nişantaşı'nda sevgilisi Mustafa Tohma ile objektiflere takıldı. Serengil, özel hayatı hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı. Evlilik için şartını açıklayan Serengil, "Tohma evlenmeyi çok istiyor ama ilk önce beni ikna etmesi lazım. Ağırlığımca altın istiyorum ama hiçbir işe yaramaz şu anda. Çok mutluyuz ve çok huzurluyuz. Bu ilişki evlilikle taçlanırsa güzel olur. Ama çok da önemli değil açıkçası" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK DURUMUM HER GEÇEN GÜN İYİYE GİDİYOR"

Dumping Sendromu ile mücadele eden Seren Serengil'in bir hayli kilo verdiği de gözlendi. Sağlık durumu merak edilen Serengil, "Tohma bana çok iyi bakıyor. Sağlık durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor" diyerek sevenlerini mutlu etti.

Yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgalarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen Seren Serengil (50), Maldiv tatili sırasında çekildiği fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle, sosyal medyada alay konusu haline geldi.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping Sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

Kaynak: Snob Magazin