Seren Serengil, Erdoğan ile ilgili paylaşımına inanmayanlara cevap verdi: Ablam 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor

Seren Serengil, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak hayvan haklarıyla ilgili yasanın çıkacağını söyledi. Serengil, paylaşımından dolayı kendisine inanmayanlara da "Ablam 15 yıldır kadın kollarında, ondan öğrendim" dedi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma hayranlarına inandıramadı. Konu hakkında paylaşım yapan Serengil, ablasıyla ilgili bilinmeyen bir gerçeği de açıkladı.

"ÜMİDİMİ YİTİRİRKEN CUMHURBAŞKANI MÜJDEYİ VERDİ"

Hayvan sevgisiyle sık sık adından söz ettiren Serengil, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Size bir müjdem var. Bu sabah o kadar mutluyum ki... Sabah ablamın paylaşımını görünce gözümden yaşlar boşalıverdi. Benim için hayattaki en önemli konu olduğu için de teşekkürü borç bildim ve birkaç şey yazmak istedim. Cumhurbaşkanımız tam ümidimi yitirdiğim esnada hayvanları koruma kanununu çıkaracağını müjdelemiş. Hayatımızda şartsız, kuralsız, riyasız bizi seven yeri geldikçe koruyan mahallemizin bekçileri sokağımızın süsü bizim canlarımız onlar... Sonunda Allah'ın bu sessiz kullarını bir yüce gönül duydu kalbine indi vicdanına dokundu" diyen Seren Serengil açıklamasının devamında "Merhametli insanın kalbinde vicdan vardır ben şahsım ve tüm hayvanseverler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Onları koruyamamanın aczi içindeydik. Bu bütün dünyada da takdire şayan bir hareket olarak konuşulacaktır eminim" dedi.

"ABLAM 15 YILDIR KADIN KOLLARINDA"

Ancak Seren Serengil bu paylaşımıyla takipçilerini inandıramadı. Bir kullanıcı paylaşıma yorum yaparak "Beş yıldır aynı şeyi söylüyor mecliste böyle bir konu yok. Çok inanmayın derim" dedi. Serengil ise bu yoruma "Ablam kadın kollarında 15 yıldır. Ondan bilgisini aldım doğrudur" cevabını verdi.