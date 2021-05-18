Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi
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Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sunuculuğun yanı sıra kendi markasını çıkaran Seren Serengil, ürünlerinin tanıtımı için Maldivler'de kamera karşısına geçti. Siyah dekolteli bir mayo giyen Serengil, sere serpe poz verdi.

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve gün geçtikçe zayıflayan Seren Serengil, bir süredir sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'de hem tatil yapıyor hem de çalışıyor.

CESUR MAYOSUYLA POZLAR VERDİ

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu. Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yaptı. Siyah yırtmaç detaylı mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü sunucu, sere serpe poz verdi.

İşte Seren Serengil'in çok konuşulacak pozları...

Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi
Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi
Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi
Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi
Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
IBRAHİM CALİSKAN: HANİ BU ÖLÜYODU NE OLDU.. BENDE ÇOK SEVİNMİŞTİM KURTULUYOZ DİYE AMA BAKSANA ÖLMEYE NİYETİ YOK
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Seren Serengil, cesur mayosuyla sere serpe poz verdi - Haberler Magazin
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