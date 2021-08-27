Seren Serengil'den Gülben Ergen'e kaset göndermesi
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Seren Serengil'den Gülben Ergen'e kaset göndermesi

Seren Serengil'den Gülben Ergen'e kaset göndermesi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Serengil, Ergen'e yönelttiği seks kasedi sorusuyla şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil'in hedefinde yine Gülben Ergen vardı. Seren Serengil, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'in peşini bırakmasını söyledi.

Seren Serengil baş düşmanı Gülben Ergen'in özel hayatına dair uzunca açıklamalar yaparak Ergen'in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia etti.

Serengil hızını alamadı ve "Erhan Çelik gibi, seks kasedini çıkaran İlyas Atak'a da davayı açtın mı?" diye sordu.

Seren Serengil'den Gülben Ergen'e kaset göndermesi
Seren Serengil'den Gülben Ergen'e kaset göndermesi

Kaynak: Snob Magazin

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Seren Serengil'den Gülben Ergen'e kaset göndermesi - Haberler Magazin
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