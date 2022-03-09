Seren Serengil'e Hapis Şoku!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı ve sunucu Seren Serengilhakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil ve müşteki Can Tanrıyar gelmedi. Müşteki Can Tanrıyar'ın avukatı duruşmada hazır bulundu.

SEREN SERENGİL'İN SUÇ İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hitaben kullandığı "şizofren, manyak, tımarhanelik" şeklindeki sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aşan sözler olduğunu ve bu haliyle "hakaret" suçunu oluştuğunu belirtti.

Mütalaada, "şizofren" sözünün kişinin şeref, onur ve haysiyetini rencide edebilecek nitelikte olmadığı, bu nedenle zincirleme suç unsurunun oluşmadığı kaydedildi. Ancak "manyak ve tımarhanelik" sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aşan söylemler olduğu belirtildi.

Mütalaada sanık Seren Serengil'in "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Can Tanrıyar'ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek "Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık sistematik şekilde aynı benzer paylaşımlar yapmaya devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Mahkeme, sanık ve avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmasını yapabilmesi için süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar "müşteki", Seren Serengil ise "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Bu manyak içim gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanı'na seslendiği Can Tanrıyar'dır" şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatıldı. Bu sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, Serengil'in "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SEREN SERENGİLKİMDİR?

Seren Serengil kimdir, nereli ve kaç yaşında; Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, 50 yaşındadır.

Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil ile Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı.