Seren Serengil'den üzen haber geldi

Zayıflamak uğruna 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından 46 kiloya kadar düşen sunucu Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı. Serengil, hastalığının yeniden nüksetmesi nedeniyle dün apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte sıcak gelişmesinin perde arkası...

'Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkmam' açıklaması ile günlerce konuşulan ünlü sunucu, dün öğle saatlerinde aniden fenalaştı.

Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınında fenalaşan Seren Serengil'e ilk müdahaleyi programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto yaptı. Bircan Bali, reklam arasına gidilmesini sağlarken Serengil, yayından çıktı.

'TEDAVİ GÖRMESİ LAZIM'

Reklamların bitmesinin ardından Arto, Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Arto, "Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım" açıklamasını yaptı. (Posta)

Kaynak: Snob Magazin