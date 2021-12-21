Seren Serengil'den şok açıklama! Doktorunu suçladı

Zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup, daha sonra Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43.5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, riskli bir ameliyata geçirdi. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Seren Serengil açıklamasında eski doktorunu suçladı.

"ORGANLAR YAPIŞMIŞ"

"Senin alt miden nerede Seren?" diyen Bircan Bali'yi yanıt veren Seren Serengil "Alt midem yok. Organlar yapışmış" dedi.

ESKİ DOKTORUNU SUÇLADI

Seren Serengil açıklamasının devamında "Midem onarılacaktı ama şu anda bu yapılamadı çünkü alt midem yok, organım yok!" yorumunda bulundu. Seren Serengil 3-5 kilo alabileceğiniz de sözlerini ekledi.

Serengil eski doktorunu suçlayarak bunun bir sağlık skandalı olduğunu söyledi.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı. Karaciğerini kaybetmek üzere olduğunu söyleyen Serengil, "Yavaş Yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum.." diyerek durumunun ciddiyetini açıklamıştı.

DAMPİNG SENDROMU NEDİR ?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.