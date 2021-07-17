Serel Yereli kimdir? Serel Yereli kaç yaşında, nereli? Serel Yereli biyografisi!
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Serel Yereli kimdir? Serel Yereli kaç yaşında, nereli? Serel Yereli biyografisi!

Serel Yereli kimdir? Serel Yereli kaç yaşında, nereli? Serel Yereli biyografisi!
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Babası eski milli hetbolcu Serdal Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Peki, Serel Yereli kimdir? Serel Yereli kaç yaşında, nereli? Serel Yereli mesleği nedir? Serel Yereli hayatı ve biyografisi nedir?

Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Serel Yereli hâlâ Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır. Peki, Serel Yereli kimdir? Serel Yereli kaç yaşında, nereli? Serel Yereli mesleği nedir? Serel Yereli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SEREL YERELİ KİMDİR?

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Buse Serel Yereli'dır. Babası eski milli hetbolcu Serdal Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.

Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Serel Yereli hâlâ Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır.

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisi adlı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazanmış.

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi.

Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere 4 dil bilmektedir.

Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. Daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı.

18 Ağustos 2016 günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "Bodrum Masalı" adlı dizide Şevval Sam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Kaan Çakır, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi birlikte oynadı.

DİZİ

2016 – Bodrum Masalı (Alara)(TV Dizisi)

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Serel Yereli kimdir? Serel Yereli kaç yaşında, nereli? Serel Yereli biyografisi! - Haberler
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