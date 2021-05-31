Şereflikoçhisar'da haşereyle mücadele çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şereflikoçhisar'da haşereyle mücadele çalışmaları

Şereflikoçhisar'da haşereyle mücadele çalışmaları
Anadolu Ajansı / Murathan Demirkan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Şereflikoçhisar Belediyesi, haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor.

Ankara'nın Şereflikoçhisar Belediyesi, haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, yaptığı açıklamada, sineksiz bir yaz döneminin yaşanabilmesi için her yıl olduğu gibi bu sene de ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Şubat ayında başlayan haşereyle mücadele çalışmalarını artırarak devam ettiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Yaya ve araçlı ekiplerimiz tarafından yürütülen ilaçlama çalışmalarında, haşere üreme noktaları başta olmak üzere ana ve ara arterlerde faaliyetlerimiz devam ediyor, araç filomuza dahil ettiğimiz konteyner yıkama aracı ile ilçemizdeki tüm çöp konteynerleri haşere ile mücadele kapsamında yıkanıyor, ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor."

Çelik, haşere üreme noktalarının ıslah edilerek kontrol altına alındığını kaydederek, "Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanan ilaçlarla sıtma, tifo, tifüs, kene gibi birçok hastalığı insanlara bulaştırabilen haşerelerle mücadelemiz kesintisiz devam edecek." ifadesini kullandı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murathan Demirkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Antony Blinken Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Hadise Beren Saat Burak Sergen Demet Akalın
Spor Arda Turan Fatih Terim Roland Garros Merih Demiral Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şereflikoçhisar'da haşereyle mücadele çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 16:20:32. #1.16#

title