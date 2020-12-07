Şereflikoçhisar'da ana arterler dezenfekte ediliyor
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Şereflikoçhisar'da ana arterler dezenfekte ediliyor

07.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:56
Şereflikoçhisar'da ana arterler dezenfekte ediliyor

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ana arterler Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı tarafından özel solüsyonlu ilaçlarla, yüksek basınç yardımıyla dezenfekte ediliyor.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ana arterler Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı tarafından özel solüsyonlu ilaçlarla, yüksek basınç yardımıyla dezenfekte ediliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bir dizi çalışmaların yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Memiş Çelik, "İlçe merkezinde insan popülasyonunun yoğun olduğu noktalarda, araçlı ve yaya dezenfeksiyon ekiplerimizle, dezenfekte çalışmalarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Ana arter noktalarda sürdürülen zemin dezenfeksiyon çalışmalarında özel solüsyonlu ilaçlarla, yüksek basınç yardımıyla faaliyetlerimiz devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, camilerimiz sürekli ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor." dedi.

Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını isteyen Belediye Başkanı Çelik, "Belediye Başkanlığımız tarafından her gün toplu taşıma araçları, ticari ve özel araçlar mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak dezenfekte edilmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murathan Demirkan

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