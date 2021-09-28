Şereflikoçhisar Belediyesi, üniversite öğrencilerini otel ve öğretmenevinde misafir ediyor

ANKARA (AA) - Ankara'da Şereflikoçhisar Belediyesi, kiralık ev, yurt ve pansiyon bulamayan veya yurt işlemleri devam eden üniversite öğrencileri otel ve öğretmenevinde misafir ediyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin fakültesi ve meslek yüksekokulunun bulunduğu Şereflikoçhisar ilçesinde Belediye, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarındaki işlemleri devam eden veya yurt, kiralık ev ve pansiyon arayan üniversite öğrencilerine, mağduriyet yaşamamaları için öğretmenevi ve otellerde konaklama imkanı sunuyor.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, üniversite öğrencilerinin konaklama ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "İlçemize ülkemizin birçok noktasından üniversite eğitimleri için gelen kardeşlerimizi, kalacak yerle ilgili işlemleri tamamlanana kadar mağduriyet yaşamamaları için öğretmenevi ve otellerde misafir ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizin konakladıkları süre zarfında masraflarını Belediye olarak karşılıyoruz." dedi.

Ailelerinden uzakta olan öğrencileri kardeşi ve evladı olarak gördüklerini dile getiren Çelik, "Üniversite öğrencilerimizin ilçemizde rahat ve huzurlu şekilde eğitimlerini tamamlamaları için üzerimize düşen görevi fazlasını yapıyoruz. 4 Ekim'de başlayacak akademik takvim öncesinde üniversite öğrencilerinin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için başvuruları kabul ediyoruz. İlçemize gelen hiçbir öğrencimiz mağdur kalmayacak." ifadesini kullandı.

Çelik, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Şereflikoçhisar Yurt Müdürü Yusuf Kuyu ile öğrencilerin yurt taleplerinin karşılanması, değerlendirme çalışmalarıyla alakalı görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.