Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Çelik, vatandaşlara maske dağıttı Ankara'nın Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmaların kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

İlçe genlinde merkez ve taşra mahallelerinde hijyen paketlerini ücretsiz olarak dağıttıklarını ifade eden Çelik, "Ev, iş yerleri, toplu taşıma araçlarının yanı sıra özel araçları yine ücretsiz dezenfekte ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı maske açıklamasının ardından İsmet Paşa Caddesi'nde maskesi olmayan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske vererek, Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Vatandaşlarımıza sosyal mesafe kurallarını ve mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA