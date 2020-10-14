Şeref Sözü İsra Adabeyli kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler hayatı ve biyografisi

Bugün başlayacak Şeref Sözü dizisinde oyuncular merak ediliyor. En merak edilen isimlerden birisi ise Sude Zülal Güler. Peki, İsra Adabeyli kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler hayatı ve biyografisi sizlerle.

Şeref Sözü dizisi başlamadan oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki Sude Zülal Güler kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? Sude Zülal Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, rol aldığı filmler nedir?

İSRA ADABEYLİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

'Şeref Sözü'nde 'İsra Adabeyli' karakterini "Sude Zülal Güler" canlandırmaktadır.

İSRA ADABEYLİ KİMDİR?

Babasının çiçeği… Bir evin bir kızı ve kendi masalının baş kahramanı. En zor anında kalbinin çok derinine sakladığı Cihan Adabeyli yetişir imdadına… Onunla giderken aklındaki tek şey oğlunu ve kendini güvende olabilecekleri bir yere götürmektir. Ancak altın bir kafese girdiğini çok yakında öğrenecektir. Pes etmek onun kitabında yazmamaktadır. Ve bu özelliği Adabeyli Adası'nda ayakta kalmasını sağlayan en önemli iki şeyden biri olacaktır. İkincisi ne mi? Aşk...

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Makedonyalı'dır. Sude Güler Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ayşe Sultan karakterini canlandırmıştı. Mayıs Kraliçesi'nde ise Pınar karakterini canlandırdı.

Sude Güler ilk defa 2013 yılında ekranlara gelmiştir. Çınar dizisinde ilk defa rol almıştır. Ardından İsimsizler dizisinde Biruske'yi canlandırmıştır.

2018 yılında Keşif isimli filmde rol alan Güler, filmin başrolünü oynadı ve Esma karakteriyle izleyicilerin beğenisini topladı.

Son olarak Sude Zülal Güler Show TV'de yayınlanan Şeref Sözü dizisinde Tolgahan Sayışman ile başrol oynamaktadır.

SUDE ZÜLAL GÜLER'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Şeref Sözü – 2020

Keşif (Esma) – 2018

İsimsizler (Biruske) – 2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem (Ayşe Sultan) – 2015

Mayıs Kraliçesi (Pınar) – 2015

Çınar – 2013