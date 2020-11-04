Şeref Sözü final mi yapıyor? Şeref Sözü 4. bölüm ne zaman, saat kaçta?

Şeref Sözü dizisi 3. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Şeref Sözü oyuncu kadrosuyla da merak konusu oldu. Peki,Şeref Sözü son bölümde neler oldu? Şeref Sözü yeni bölüm fragmanı izle! İşte ayrıntılar...

Şeref Sözü yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Şeref Sözü4. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Şeref Sözüyeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde. Peki, Şeref Sözü final mi oluyor?

ŞEREF SÖZÜ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV'nin iddialı dizilerindne olan Şeref Sözü 3. bölüm ile ekrana gelmişti. Yapım ekibi, reytinglerde beklenlen başarıyı yaklayamayınca dizinin 4. bölümde final yapmasına karar verdi.

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ NE ZAMAN?

Final bölümüyle izleyen karşısına çıkacak olan Şeref Sözü, 4 Kasım Çarşamba akşamı Show'da, saat 20.00'de son kez yayınlanacak.

ŞEREF SÖZÜ SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan, kayıp İsra'yı bulabilmek için herkesi karşısına almaya kararlı! İsra'nın adadan kendi isteğiyle ayrıldığına ihtimal vermeyen Cihan Adabeyli, karısına ve çocuğuna el atmaya kimin cüret ettiğini bulabilmek için adanın altını üstüne getiriyor.

Tüm ada halkı seferber olup İsra'yı ararken; İsra ölümle yaşam arasında bir savaş vermektedir.

Cihan'ın gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapan Emsal, İsra'yı hayatlarından tümüyle çıkaracak planını uygulamaya koyar. Cihan, İsra'yı bulabilecek mi? İsra'nın akıbeti ne olacak?

Cavidan, yaşadığı vicdan azabına dayanamayıp her şeyi itiraf edecek mi? İsra'yı kurtarmaya gelen Mahbube'nin planı ne? Faruk, İsra'yı bulmak için nasıl bir yol deneyecek?