Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Şeref Oğuz hakkında araştırmalar yapılıyor. Şeref Oğuz kimdir? Şeref Oğuz kaç yaşında, nereli? Şeref Oğuz hayatı ve biyografisi!

ŞEREF OĞUZ KİMDİR?

Gazetecilik hayatına 1970 yılında Sabah Gazetesi'nde başlayan Şeref Oğuz, eğitiminin ardından Tercüman Gazetesi Ekonomi Yönetmenliği'nde meslek hayatına geri döndü. Günaydın, Meydan Gazetesi, Milliyet Gazetesi yönetmenliği görevinde bulunan Şeref Oğuz, 1996 Haziran'da dünyanın ilk sanal mitingini gerçekleştirdi.

Sırasıyla Günaydın Gazetesi Bölge Gazeteleri Yayın Sorumluluğu, Meydan Gazetesi Ekonomi Yönetmenliği, Milliyet Gazetesi Ekonomi Yönetmenliği ve Kanal 6 ve Yeni Yüzyıl tepe yöneticiliği görevlerinde bulundu. 16 yıldan buyana bilgi ekonomisi, yeni ekonomi ve değişim yönetimi üzerine araştırmalar yapan Şeref Oğuz, Internet Society kurucularındandır.

Internet'te ilk büyük Türk gazetesi Milliyet.com projesini yönetti. 1996 Haziran'da dünyanın ilk sanal mitingini gerçekleştirdi. Son 2 yıldır bilgisayar destekli eğitim için geliştirdiği "Her Okula Internet" projesine yoğunlaştı. Bedensiz özgürlük ve sanal kültür üzerine sayısız makale, yazı ve söyleşisi bulunan Oğuz 1996'dan bu yana Anadolu'da KOBİ'lere yönelik Yeni Ekonomi Konferansları vermektedir. 1999 yılında Koç Holding Yeni Ekonomi danışmanlığı görevine getirilen Oğuz, Sabah Gazatesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Şeref Oğuz, Ulusal Rekabet Araştırmaları Kurumu, Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu, Internet Kurulu üyesi ve Meclis Bilgi Grubu parlamento dışı üyesidir. Evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.

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