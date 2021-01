Serebral Palsi hastası oğulları için mücadele ediyorlar

İZMİR'de yaşayan Mevlüde Köktürk, 8 yaşındaki Serebral Palsi, otizm ve epilepsi hastası oğlu Ali Ege Köktürk için Pes etmek yok diyerek, mücadele ediyor. Doğduğu günden itibaren oğlunun sağlığına kavuşması için çalmadık kapı bırakmayan Köktürk, Ali Ege'nin yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için hayırseverlerden destek bekliyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Mevlüde-Engin Köktürk çiftinin ilk çocukları Ali Ege Köktürk, 2013 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erken doğumla dünyaya geldi. Doğumdan sonra bir ay küvözde kalan oğlu Ali Ege, beyin kanaması geçirdi. 3 aylıkken çekilen MR sonucu görme ve duyma yetisini kaybettiği belirlendi. 1 yaşına geldiğinde ise bu kez Ali Ege'ye epilepsi teşhisi konuldu. 3 yaşına geldiğinde otizm teşhisi konulan Ali Ege'ye suda terapi, fizyoterapi, duyu bütünleme gibi dersler verilmeye başlandı. Dört senelik süreçten sonra Ali Ege, yürümeye başlayıp, ilk kez 'Anne' dedi. Şu an 8 yaşında olan Ali Ege, destekle de olsa yürüyebiliyor, öz bakımını yapabiliyor, kendi başına yemeğini yiyebiliyor. TOKİ İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Ali Ege'nin özel eğitim merkezinde fizik tedavisine devam ediliyor. Ali Ege'nin en büyük destekçisi ise anne Mevlüde Köktürk.

DESTEK BEKLİYORLAR

Maddi durumları yetersiz olan aile, İzmir Valiliği'nden aldıkları izinle başlattıkları yardım kampanyasında toplanan para ile oğullarının bacak kaslarını geliştirmek için merdiven ve oyun düzenekleri yaptırdı. En büyük hayalinin oğlunu yürüteç veya bastona ihtiyaç duymadan yaşıtları gibi koşup, oynarken görmek olduğunu belirten Mevlüde Köktürk, Ali Ege'nin şu an bir özel eğitim merkezinde her hafta iki seans fizik tedavisi devam ediyor. Fizik tedavinin aylık 8 saatlik kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Ancak bu yeterli olmuyor. Oğlumun yürüyebilmesi için daha çok fizik tedaviye ihtiyacı var. Maddi gücümüz bunu karşılamaya yetmiyor. Eşim bir fabrikada zımpara ustası olarak çalışıyor. Aldığı maaş evin kirası ile geçimimize yetiyor. Bir oğlum daha var. Ben de çocuklarıma bakmak zorunda olduğum için çalışamıyorum. Başlangıçta yarım gün ev işlerine gittiğim oldu. Ancak sonrasında bırakmak zorunda kaldım. Şu an pandemi nedeniyle okul yok ama normalde oğlum Ali Ege'yi de okuluna ben götürüp, getiriyorum. Hayırseverlerden Ali Ege'nin daha fazla fizik tedavi alabilmesi için destek bekliyoruz dedi.

Oğlu Ali Ege'nin şu an bastonla yürüdüğünü, tek amacının oğlunun desteksiz yürümesi olduğunu, bunun için mücadelesine devam edeceğini ifade eden Köktürk, Oğlum için çalmadık kapı bırakmayacağım. Onun yürümesini hayal ediyordum. Şimdi yürüyor ama baston eşliğinde yürüyor. Onun hiçbir desteğe gerek duymadan yürümesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Tek amacım bu. Pes etmek yok diye konuştu.

HAYAT DOLU BİR ÇOCUKAli Ege'nin özel eğitim öğretmeni Deniz Gülistan ise şöyle konuştu

Ali Ege çok pozitif bir çocuk, hayat dolu. Ali Ege'nin bu kadar başarılı olmasının sebebi kendisidir. Ali Ege istemeseydi bu duruma gelemezdik. İlk zamanlar seanslar bitene kadar ağlardı ancak şu an çok iyi. Çok mutlu. Havuzda hidroterapi aldı. Konuşamıyordu, aileye çok bağlıydı. Sorulara tepkisizdi. Şimdi çok daha iyi. Artık konuşabiliyor, yürüyebiliyor. Daha da iyi olacak.

