Serdivan'da düğün ve nikah salonlarına Kovid-19 denetimi
Serdivan ilçesinde düğün ve nikah salonları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.
Serdivan ilçesinde düğün ve nikah salonları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.
Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle düğün, nişan ve sünnet organizasyonlarında artış yaşandığı belirtilerek, tedbirlere uyulması konusunda zaman zaman aksaklık yaşanması üzerine denetim yapıldığı ifade edildi.
Emniyet personeliyle denetim gerçekleştiren zabıta ekiplerinin katılımcıların yanı sıra organizasyon sahiplerini sosyal mesafe, masa düzeni, eğlence sırasında mesafenin korunması, maske kullanımı ve el hijyenin sağlanması konusunda uyardı.
Denetimlerle vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, Serdivan'daki işletmelerin genel olarak gerekli tedbirleri aldıkları ve kurallara uydukları belirtildi.
Eksiklik tespit edilen iş yerlerinin uyarıldığı, verilen süre sonunda tekrar bu işletmelerin denetime tabi tutulacağı bildirildi.
Kaynak: AA