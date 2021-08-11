Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi

Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Serdivan Çocuk Bahçesi atölyeleri başladı.

Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Serdivan Çocuk Bahçesi atölyeleri başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada atölye çalışmalarının pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi. 3-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlenen Çocuk Bahçesi'ndeki etkinliklerin sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleştiği belirtilirken, atölyeler çalışmalarının 4 hafta boyunca devam edeceği dile getirildi. Dekoratif Çamur Şekillendirme'den Oyuncak Tasarımı'na, Dekoratif Obje Tasarımı'ndan Çiçek Ressamlığı'na, Masal Resimleme'den, Sulu Boya ve Karikatür'e kadar birbirinden farklı atölyelerin yer aldığı Serdivan Çocuk Bahçesi'nin, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir ilgi gördüğü ifade edildi.

Yoğun talebe bağlı olarak başvuruların açıldığı ilk andan itibaren kayıtlara yoğun ilgi gösterildiğini ve ek sınıfların açıldığını ifade eden yetkililer tarafından, atölyelere her hafta yeniden kayıt yapılması gerektiği dile getirildi. Her yeni haftanın eğitici ve eğlenceli atölyelerine ücretsiz kayıt yapmak isteyenlerin fikirvesanat.org/etkinlik.php adresini ziyaret edebileceği belirtildi. - SAKARYA

Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi
Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi
Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi
Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi
Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi
Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Destici Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serdivan Çocuk Bahçesine yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 17:08:09. #1.14#

title