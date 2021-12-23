Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı var? - Haberler
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Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı var?

Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı var?
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirvelerde olan 'Teşkilat', 26 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak yirmi sekizinci bölümüyle TRT1'de ekranlara gelecek.

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Teşkilat', sıra dışı hikayesi, aksiyon dolu sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı var?

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

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