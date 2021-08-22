Serdar Ünsal, "Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Elçibey'i rahmetle anıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serdar Ünsal, "Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Elçibey'i rahmetle anıyoruz"

Serdar Ünsal, 'Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Elçibey'i rahmetle anıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i vefatının 21. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i  vefatının 21. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, "Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i  vefatının 21. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Elçibey, Türk Dünyasının Türk gibi düşünen liderlerinden biridir. Elçibey yaşadığı sürece tek hedefi Türk Birliği oluşturmaktı. Özellikle Türkiye ile Azerbaycan halkının birleşmesi ile yaklaşık 110 milyonluk bir Türk gücünün oluşmasını istiyordu. Azerbaycan Devletinin bağımsızlığı için çalışan ve hedefine ulaşan, Rusların 70 yıllık egemenliğine son vererek, Rusları Azerbaycan topraklarından çıkaran, Azerbaycan'ı bağımsız bir devlet olarak dünya devletlerince tanınmasını sağlayan büyük lider Ebülfez Elçibey'i hakka yürüyüşünün 21.  senesinde şükran, minnet ve saygı ile anıyoruz" dedi.

Ünsal, "Türklüğün unutulmaz askeri olan, ben Atatürk'ün askeriyim diyen sırtındaki kutlu yükü layıkıyla taşıyan Elçibey, kendisinden çok büyük işler beklediğimiz bir çağda Türkçüler ordusundan vazife şehidi olarak ayrılarak Tanrı'ya Turan İçin elçi gitmiştir. Elçibey, nur içinde yat. Kefenin Türk bayrağı, durağın Türk uçmağı, konağın Tanrı Dağı, bulağın Orkun Irmağı olsun" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı
Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Adem Murat Yücel
Magazin Ebru Şallı Kaan Yıldırım Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Serdar Ünsal, "Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Elçibey'i rahmetle anıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:24:50. #1.16#

title