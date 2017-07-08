Serdar Ortaç ve Eşi Bikini Tartışmasının Ardından Denizde Aşk Dolu Anlar Yaşadı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eşinin giydiği mini bikiniyi görünce "Bunu neden giydin" der gibi bakmıştı. Tarışmanın ardından çift suda birbiriyle şakalaştı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'nin giydiği mini bikini olay yaratmıştı. Chloe'nin giydiği bikiniyi Ortaç da sinirli sinirli bakmıştı.Çiftin dargınlığı uzun sürmedi. Bodrum'da tatilllerine devam eden ikili, denizde aşk dolu anlar yaşadı
SUDA AŞK OYUNU
Serdar Ortaç "Ayy çok soğuk" diyen eşini serin sulara alıştırdı. Çift denizde romantik anları objektiflere yakalandı.
Chloe'nin tartışma yaratan o bikinisi:
Çiftin barışma görüntüleri: