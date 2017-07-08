Serdar Ortaç ve Eşi Bikini Tartışmasının Ardından Denizde Aşk Dolu Anlar Yaşadı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'nin giydiği mini bikini olay yaratmıştı. Chloe'nin giydiği bikiniyi Ortaç da sinirli sinirli bakmıştı.Çiftin dargınlığı uzun sürmedi. Bodrum'da tatilllerine devam eden ikili, denizde aşk dolu anlar yaşadı

SUDA AŞK OYUNU

Serdar Ortaç "Ayy çok soğuk" diyen eşini serin sulara alıştırdı. Çift denizde romantik anları objektiflere yakalandı.

Chloe'nin tartışma yaratan o bikinisi:



Çiftin barışma görüntüleri:

