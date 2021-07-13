Serdar Ortaç konseri korona virüsü unutturdu
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Serdar Ortaç konseri korona virüsü unutturdu

Serdar Ortaç konseri korona virüsü unutturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte plajlar doldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte plajlar doldu. Fiziki mesafeye dikkat etmeyen yüzlerce kişi yan yana güneşlendi. Beaclerde yapılan after partiler ve konserlerde, ne sosyal mesafe ne de maske kuralı hatırlandı. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın Sarımsaklı plajındaki konserinde de gençlerin salgın hiç yaşanmamışcasına maske ve mesafe umursamaz görüntüleri virüse davetiye çıkardı.

1 Temmuz 2021 tarihinde kısıtlamaların tüm ülkede tamamen kalkmasıyla birlikte vatandaşlar uzun süre evde kalmanın acısını tatil bölgelerinde çıkarmaya başladı. Ege ve Akdeniz sahillerindeki turistik otellerde doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaşırken butik otellerde bile yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Otellerde ve pilajlarda yapılan after partiler ve konserlerde ortaya çıkan sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilmeyen görüntüler sanki korona virüs salgını hiç yaşanmamış izlenimi verdi.

YAZ EYLENCELERİNDE AŞI VE HES KODU SORGULANSIN

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın sahne aldığı ve binlerce genç hayranının bir araya geldiği konserde de benzer görüntüler yaşandı. Mesafenin hiçe sayıldığı konserde kimsenin maske takmıyor oluşu da dikkat çekti.

Pandemi sürecinde sahne almayan ünlü sanatçı normalleşme sürecine hızlı başlayıp peş peşe konserler verdi. Sarımsaklı Plajındaki bir beacte genç hayranlarıyla bir arala gelen usta şarkıcıya gençlerde eşlik etti. Eğlencenin tavan yaptığı anlarda sosyal mesafe ve maskeyi akıllarına bile getirmeyen gençlerin duyarsız tavrı korona virüs pandemisi hiç yaşanmamış izlenimi verdi.

Öte yandan, bölgedeki bazı vatandaşlar beach ve sahillerdeki parti ve konserlerin korona virüse davetiye çıkardığını belirterek bu tür organizasyonlarda aşı olmuş olma ve HES kodu gösterme zorunluluğu getirilmesini istedi.

-İHA-

Serdar Ortaç konseri korona virüsü unutturdu
Serdar Ortaç konseri korona virüsü unutturdu
Serdar Ortaç konseri korona virüsü unutturdu
Serdar Ortaç konseri korona virüsü unutturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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