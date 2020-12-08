Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç hayatı ve biyografisi! Serdar Ortaç kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç hayatı ve biyografisi! Serdar Ortaç kaç yaşında, nereli?

08.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:36
Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç hayatı ve biyografisi! Serdar Ortaç kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Serdar Ortaç, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Serdar Ortaç hakkında merak edilenler. Serdar Ortaç hayatı ve biyografisi. Serdar Ortaç kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Serdar Ortaç merak konusu oldu. İşte Serdar Ortaç hakkında merak edilen Serdar Ortaç kimdir, Serdar Ortaç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Şubat 1970

Kaç yaşında: 50yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,67 m

Serdar Ortaç (d. 16 Şubat 1970; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Bazı müzik eleştirmenleri tarafından kendisinin Türk pop müziğinde bir dönemin standartlarını belirlediği kabul edildi ancak 2000'li yılların başından sonra ürettiği şarkıların birbirinin tekrarı olması gerekçesiyle olumsuz eleştirildi.

16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi'nde doğdu. Aslen Kastamonuludur ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa'da[1]ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkanda torna tezgâhı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

11 Mayıs 2016 günü Gıybet isimli 10 şarkıdan oluşan albümü piyasaya sürüldü. Albümün ilk klibi çıkış şarkısı olan "Gıybet" şarkısına çekildi. Bu albümde Suat Aydoğan, Mert Ekren ve Sadun Ersönmez gibi tecrübeli aranjörlerin yanı sıra Tarık İster, Emrah İş ve Nurettin Çolak gibi yeni dönemin yetenekli isimleriyle de çalıştı. Albümde kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Mert Ekren, Ayla Çelik, Suat Aydoğan, Tan Taşçı ve Nurettin Çolak'ın da besteleri yer almakta.

Diskografi

• Aşk İçin (1994)

• Yaz Yağmuru (1996)

• Gecelerin Adamı (1998)

• Bilsem ki (1999)

• Okyanus (2002)

• Çakra (2004)

• Mesafe (2006)

• Nefes (2008)

• Kara Kedi (2010)

• Ray (2012)

• Bana Göre Aşk (2014)

• Çek Elini Kalbimden (2015)

• Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

• Gıybet (2016)

• Cımbız (2017)

İlgili Haberler

Zeynep Dizdar kimdir kimdir? Zeynep Dizdar kimdir hayatı ve biyografisi! Zeynep Dizdar kimdir kaç yaşında, nereli?
Zeynep Dizdar kimdir kimdir? Zeynep Dizdar kimdir hayatı ve biyografisi! Zeynep Dizdar kimdir kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar 'Musa' kimdir? Musa Toktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Konuşanlar 'Musa' kimdir? Musa Toktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Prof. Dr. Ersin Göğüş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Prof. Dr. Ersin Göğüş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ebru Şallı Yıldız Tilbe
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Serdar Aziz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç hayatı ve biyografisi! Serdar Ortaç kaç yaşında, nereli? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:36:27. #1.14#
title