Serdar Ortaç kimdir? Serdar Ortaç hayatı ve biyografisi! Serdar Ortaç kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Serdar Ortaç, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Serdar Ortaç hakkında merak edilenler. Serdar Ortaç hayatı ve biyografisi. Serdar Ortaç kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Serdar Ortaç merak konusu oldu. İşte Serdar Ortaç hakkında merak edilen Serdar Ortaç kimdir, Serdar Ortaç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Şubat 1970

Kaç yaşında: 50yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,67 m

Serdar Ortaç (d. 16 Şubat 1970; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Bazı müzik eleştirmenleri tarafından kendisinin Türk pop müziğinde bir dönemin standartlarını belirlediği kabul edildi ancak 2000'li yılların başından sonra ürettiği şarkıların birbirinin tekrarı olması gerekçesiyle olumsuz eleştirildi.

16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi'nde doğdu. Aslen Kastamonuludur ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa'da[1]ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkanda torna tezgâhı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

11 Mayıs 2016 günü Gıybet isimli 10 şarkıdan oluşan albümü piyasaya sürüldü. Albümün ilk klibi çıkış şarkısı olan "Gıybet" şarkısına çekildi. Bu albümde Suat Aydoğan, Mert Ekren ve Sadun Ersönmez gibi tecrübeli aranjörlerin yanı sıra Tarık İster, Emrah İş ve Nurettin Çolak gibi yeni dönemin yetenekli isimleriyle de çalıştı. Albümde kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Mert Ekren, Ayla Çelik, Suat Aydoğan, Tan Taşçı ve Nurettin Çolak'ın da besteleri yer almakta.

Diskografi

• Aşk İçin (1994)

• Yaz Yağmuru (1996)

• Gecelerin Adamı (1998)

• Bilsem ki (1999)

• Okyanus (2002)

• Çakra (2004)

• Mesafe (2006)

• Nefes (2008)

• Kara Kedi (2010)

• Ray (2012)

• Bana Göre Aşk (2014)

• Çek Elini Kalbimden (2015)

• Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

• Gıybet (2016)

• Cımbız (2017)