Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
Haberler » Magazin » Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım - Magazin

Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım

Caroline Yılmaz ile Canı Sağolsun şarkısında Caroline'in göbeğini kafasını yaslayan Serdar Ortaç "itiraf ediyorum göbek hastasıyım" dedi

16.02.2020 03:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 03:41
Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım

Caroline Yılmaz ile "Canı Sağolsun" adlı şarkıda düet yapan , Caroline'nin 8,5'ta yayınlanan Caroline Show adlı programına konuk oldu. Programda Serdar Ortaç'ın Caroline'nin göbeğine kafasını dayadığı fotoğraf çok konuşuldu. İzleyicilerden biri " musunuz" sorusunu sordu. Yıllar önce Karabiberim şarkısının klibinde İlknur Soydaş'ın göbeğinden zeytin yiyen Serdar Ortaç "jinekolog değilim de itiraf edeyim göbek hastasıyım" dedi.







Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler