Serdar Ortaç'ın yüzleri güldüren eğlenceli paylaşımına beğeni yağdı

Özel hayatı ve kariyerinde iniş çıkışlı günler geçiren Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı kırdı geçirdi. Kendisini Aquaman film karakterinin görseline photoshop'layan ünlü şarkıcıya beğeni ve yorum yağdı.

Sık sık özel hayatında ve kariyerinde yaşadığı problemlerle konuşulan Serdar Ortaç, bu kez hayranlarını güldüren bir paylaşımla gündeme geldi.

"SERDAR ORTAÇ BU ÜLKEYE LÜTUFTUR"

Koronavirüs nedeniyle günlerinin çoğunu evinde geçiren ünlü şarkıcı, kendisini Aquaman film karakterinin görseline photoshop'ladı. Ortaç, ortaya komik görsellerin çıktığı o anları, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Renkli paylaşımına kısa süre içinde beğeni yağan ünlü şarkıcıya, "Aguaserdar", "Çok güzel fotoğraf tam albüm kapağı olur, albüm çıkarsana", "Serdar Ortaç bu ülkeye lütuftur" şeklinde yorumlar geldi.

"BUNDAN SONRA OYUNCULUK YAPACAĞIM"

Geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan 'müziği bırakıyor' iddiaları sonrası Serdar Ortaç'tan yalanlayan bir açıklama gelmişti. Ortaç, "Müziği hayatta bırakmam. Ama bundan sonra oyunculuk yapacağım. Birkaç projeden teklif aldım. Yakında en uygun gördüğüm bir projede yer alacağım." demişti.