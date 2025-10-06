Serdar Öktem kimdir? Avukat Serdar Öktem kim, nereli, ne avukatıydı?

Haberler

Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Olay, Zincirlikuyu'da meydana geldi. Peki, Serdar Öktem kimdir? Detaylar...

SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobildeki Avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Öktem, Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kalmıştı.

Avukat Serdar Öktem, özellikle ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, şirketler hukuku, fikri sınai haklar hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku ve ticaret hukuku alanlarında ve uygulamalarının içerinde yıllardır çalışmalar sürdürmektedir.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddialara göre, saldırı 4 kişi tarafından düzenlendi ve uzun namlulu silahlar kullanıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Öktem'in, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Avukat Serdar Öktem, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kısa süreli tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuş ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

