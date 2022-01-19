Serdar Kuzuloğlu'nun Hz. Adem hakkındaki sözlerini içeren videosu sosyal medyada tepki gördü. Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili tepki çeken sözlerinin sosyal medyada gündem olmasıyla vatandaşlar Serdar Kuzuloğlu ne dedi? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem hakkında ne dedi? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem sözleri neydi? sorularını araştırıyor. Serdar Kuzuloğlu videosu sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Serdar Kuzuloğlu'nun Hz. Adem hakkındaki sözleri!

İSTANBUL (Haberler.com) - Serdar Kuzuloğlu'nun 10 yıl önce video paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanan TEDX konuşması sosyal medyada gündem oldu. Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili tepki çeken sözlerinin sosyal medyada gündem olmasıyla vatandaşlar Serdar Kuzuloğlu ne dedi? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem hakkında ne dedi? Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem sözleri neydi? Detaylar haberimizde...

SERDAR KUZULOĞLU NE DEDİ?

Serdar Kuzuoğlu'nun 10 yıl önce video paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanan TEDX konuşmasında Hz. Adem hakkında "Aptal" ifadesini kullanması sosyal medyada büyük tepki gördü. Serdar Kuzuloğlu'nun Hz. Adem hakkındaki sözlerinin videosu sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve İnstagram başta olmak üzere hızla yayıldı.

SERDAR KUZULOĞLU HZ. ADEM HAKKINDAKİ SÖZLERİ!

SERDAR KUZULOĞLU KİMDİR?

Mehmet Serdar Kuzuloğlu 22 Ağustos 1974, İstanbul doğumlu, bilişim ve teknoloji alanında çalışmalarıyla tanınan Türk gazeteci ve yazardır. Özellikle Radikal'de hazırladığı "Sanal Alem" köşesiyle tanınmıştır.

1995 yılında Posta gazetesinin kurucu ekibinde düzeltmen olarak başladığı gazeteciliğe, yazı işlerinde devam etti. Halihazırda medyada çalışırken derece yaparak burslu olarak kazandığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nü bir süre sonra yarıda bıraktı. 1995-1996 yılları arasında aynı gazetede bilim-teknik sayfalarının editörlüğünü yaptı.

1996-1997 arasında Fanatik gazetesinin web sitesini kurup, yönetti.

1997 yılında Radikal gazetesinin kurucu ekibinde Teknoloji Editörü olarak yer aldı. O dönem Türk gazetelerinde yaygınlaşmaya başlayan sadece internet dünyasını konu alan sayfalardan birinin sorumluluğunu üstlendi. Bu sayfa 17 Mart 1998 tarihinde Sanal Alem adını alarak gazeteyle birlikte dağıtılan bağımsız bir ek haline geldi.

1998-2007 arasında Radikal gazetesinin web sitesini kurup, yönetti.

Farklı zaman dilimlerinde PC Magazine, PC Life, Computerworld ve PC World dergilerinde düzenli köşe yazıları yazdı.

2004 yılında Technology Channel adlı televizyon kanalında, Milliyet gazetesi teknoloji editörü Şükrü Andaç ve Sabah gazetesi teknoloji editörü Timur Sırt ile "Technosohbet" adlı programı; 2007 yılındaysa Business Channel'da "Bilişime Yön Verenler" adlı programı hazırlayıp sundu.

2002-2004 yılları arasında sonradan Radyo Kozmos adını alan Radyo 92.3 adlı radyoda Sanal Alem başlıklı teknoloji programını hazırlayıp sunmuştur. 2004 yılında NTV Radyo'da devam eden bu program 2005 yılında Türkiye Bilişim Derneği tarafından 'En iyi teknoloji konulu radyo programı' ödülü almıştır. Bu yayın aynı zamanda 2005 yılının Mart ayında başlattığı podcast desteğiyle ilk Türkçe podcast olmuştur.

1 Kasım 2007 tarihinden itibaren Radikal gazetesindeki yazarlık dışındaki görevlerini bırakarak Doğan Yayın Holding'de "Yeni Nesil Hizmetler Direktörü" olarak görev almıştır. Bu görev, Doğan Yayın Holding'e bağlı televizyon ve radyoların mevcut teknoloji hizmetlerini güncel ihtiyaçlara ve şartlara uyarlama, hedef ve stratejileri belirleme ve bunları hayata geçirmeyi içermekteydi.

2008 yılında Doğan Yayın Holding'den ayrılarak bünyesinde Yahoyt.com, Televidyon.com, Kaybolduk.biz ve AlkislarlaYasiyorum.com gibi web sitelerini barındıran MYK Medya'yı kurmuştur.

26 Ağustos 2009 tarihinde Türkiye'de "Korsan Parti" hareketinin başlatılmasına yardımcı oldu, fakat etkin olarak içinde bulunmadı.

2011-2013 arasında TRT Haber kanalında "Sosyal Medya" isimli haftalık programı hazırlayıp sundu.

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