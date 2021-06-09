Serdar Ekşi kimdir? Serdar Ekşi kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Serdar Ekşi kimdir? Serdar Ekşi kaç yaşında, aslen nerelidir?

Serdar Ekşi kimdir? Serdar Ekşi kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Sedat Peker'in yayınladığı videolarda ismi geçen ve hakkında tweet attığı Serdar Ekşioğlu son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Sedat Peker'in videolarında ismi geçen Serdar Ekşioğlu kimdir? Serdar Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda ismi geçen ve hakkında tweet attığı Serdar Ekşioğlu son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Sedat Peker'in videolarında ismi geçen Serdar Ekşioğlu kimdir? Serdar Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

SERDAR EKŞİOĞLU KİMDİR?

Serdar Ekşioğlu, 15 Ağustos 1979 doğumludur. Aslen Rizeli ve 42 yaşında olan Serdar Ekşi'nin İstanbul Beykoz'da Lazoil isimli akaryakıt istasyonu bulunmaktadır. Lazoil Enerji şirketinin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olarak görünmektedir.

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Serdar Ekşi kimdir? Serdar Ekşi kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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