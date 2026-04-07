Haberler

Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de beklediği süreleri alamayan Oğuz Aydın’ın sezon sonunda ayrılma kararı alabileceği, Trabzonspor’un ise oyuncu için yeniden girişimde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması sürerken, Oğuz Aydın için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte yeterli süre bulamayan oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

TEDESCO’NUN PLANLARINDA GERİDE KALDI

2024 yazında Alanyaspor’dan transfer edilen Oğuz Aydın, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco’nun tercihleri arasında geri planda kaldı. Milli futbolcu, kanat rotasyonunda son seçeneklerden biri olarak değerlendirildi.

TRABZONSPOR YENİDEN DEVREDE

Devre arasında Trabzonspor’un ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin yeniden harekete geçmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin, eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2028’E KADAR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan Oğuz Aydın, 3 asistlik katkı sağladı. 8 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

