"İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı

'İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam' diye video paylaşan hırsız yakalandı Haber Videosunu İzle
'İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam' diye video paylaşan hırsız yakalandı
İstanbul’da 5 motosiklet hırsızlığı yapan ve sosyal medyada “İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam” paylaşımı yaptığı ortaya çıkan, 38 suç kaydı bulunan şüpheli A.H. yakalanarak tutuklandı.

  • İstanbul'da 5 motosiklet çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.
  • Şüphelinin sosyal medyada 'İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam' paylaşımı yaptığı ve bu görüntülerdeki motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.
  • Şüphelinin 38 suç kaydı bulunuyor ve adliyede tutuklandı.

İstanbul'da kısa süre içinde 5 motosiklet çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kısa süre önce sosyal medyada "İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam" paylaşımı yaptığı ve bu görüntülerdeki motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Daha önceden de 38 suç kaydı bulunan şüpheli A.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelinin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş şube müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalanlarla ilgili soruşturma başlattı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin de destek verdiği çalışmada polisler, olayların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Sürdürülen çalışmalarda A.H. (22) adlı şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin İkitelli, Zeytinburnu ve Fatih'te 5 ayrı motosiklet hırsızlığının faili olduğu belirlendi. 

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ 

Şüphelinin daha önceden de 38 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli A.H.'nin bir süre önce sanal medyadan "İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam" paylaşımı yaptığını belirledi. Şüphelinin paylaştığı görüntülerde kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
