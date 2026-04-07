Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı
Barcelona Kadın Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Mapi Leon, attığı golle maça damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, kornerden doğrudan fileleri havalandırarak dikkat çekti.
KÖŞE VURUŞUNDAN AĞLARI BULDU
Karşılaşmada kullanılan korner atışında topu doğrudan kaleye gönderen Mapi Leon, kaleciyi şaşırtarak golü kaydetti. Bu tür goller nadir görülmesi nedeniyle büyük ilgi topladı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Mapi Leon’un kornerden attığı gol, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.