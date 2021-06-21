Serdar Cebe kimdir? Serdar Cebe kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Serdar Cebe kimdir? Serdar Cebe kaç yaşında, aslen nerelidir?

Serdar Cebe kimdir? Serdar Cebe kaç yaşında, aslen nerelidir?
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1992 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Serdar Cebe, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü´nden mezundur. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Serdar Cebe kimdir? Serdar Cebe kaç yaşında, aslen nerelidir?

1992 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Serdar Cebe, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü´nden mezundur. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Serdar Cebe kimdir? Serdar Cebe kaç yaşında, aslen nerelidir?

SERDAR CEBE KİMDİR?

Serdar Cebe 16 Kasım 1968'de Konya'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü´nü bitirdi. Mesleğe 1992 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. 1993 yılında Kanal D'ye geçti. 1997'de NTV'ye geçti. 1999'da Kanal 6'da Ana Haber Bülteni'ni sundu. 1999 yılında CNN Türk'e geçti. 2007'de Kanal 24'e geçti. 2010'da CNN Türk'te Bugün programı'nı Seda Öğretir'le birlikte sundu. 3 yılda Kanal D'de Haftasonu Haberleri'ni sundu. Ocak 2013'te Mehmet Ali Birand'ın vefatının ardından 03 Kasım 2014 tarihinde koltuğunu Cüneyt Özdemir'e bırakıncaya kadar Hafta içi Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sundu. Cüneyt Özdemir'den sonra tekrar göreve geldi. Kanal D Ana Haber Bülteni'ni bir dönem sunan Cebe daha sonra Doğan Haber Ajansı Washington Temsilcisi olarak atanmış, şirket yönetimi değişince 2018 yılında görevinden alınmıştır. 2019-2020 Amerika'nın Sesi, 2020-2021 yılları arasında Haber Global'de görev aldıktan sonra 2021 yılı Mayıs ayından itibaren OdaTV'de "59 Saniye" isimli programla web üzerinden yayın yapmaktadır.

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Serdar Cebe kimdir? Serdar Cebe kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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