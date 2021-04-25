Sercan Kısmet'in haberine göre; Candan Erçetin kitap çıkarıyor
Candan Erçetin, pandemi döneminin başından beri sosyal medya hesaplarından verdiği yemek tariflerini, kitapta toplamaya hazırlanıyor
Candan Erçetin, hayalini kurduğu yemek kitabı projesini hayata geçiriyor. Pandemi dönemini Lüleburgaz'da geçiren sanatçı, uzun zamandır sosyal medya hesaplarından verdiği video'lu yemek tariflerini, kaleme almaya hazırlanıyor.
Erçetin'in kitabında, Instagram'da paylaştığı yemeklerin dışında farklı lezzetlere de yer vereceği öğrenildi. Sanatçı, koronavirüs nedeniyle müzik sektörünün durma noktasına gelmesiyle, çok sevdiği mutfakta zaman geçiriyor. (Milliyet)
Kaynak: Snob Magazin