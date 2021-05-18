Sercan Hamzaoğlu kimdir?

Geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıyla gündeme gelen ve koyu Fenerbahçeli olan Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı ile ilgili yazdığı yazıyla birlikte gündeme geldi. Peki Sercan Hamzaoğlu kimdir? Sercan Hamzaoğlu kaç yaşındadır?