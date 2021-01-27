Sercan Dikme kimdir? Spor Muhabiri Sercan Dikme nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Spor Muhabiri Sercan Dikme'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Sercan Dikme kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sercan Dikme hangi takımlı, hangi kanalda çalışıyor? Tüm bilgiler haberimizde.

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sercan Dikme geliyor. Peki Sercan Dikme kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi kanalda çalışıyor, hangi takımı tutuyor?

SERCAN DİKME KİMDİR?

Sercan Dikme, yaklaşık 4 sene boyunca Beyaz TV'de Beşiktaş muhabiri olarak görev yapmıştır. Daha sonrasında Sercan Dikme, 2018 yılında yeni kurulan Haber Global'e transfer olmuştur.

Burada da tekrardan Beşiktaş muhabiri olarak görev yapmıştır. Buradaki görevi kısa süren Sercan Dikme, daha sonra A Spor kanalına transfer olmuştur. Sercan Dikme Beşiktaş taraftarıdır ve Beşiktaş'ın spor muhabiri ve spor yorumcusu olarak bilinmektedir.

SERCAN DİKME HANGİ TAKIMLIDIR? HANGİ KANALDA ÇALIŞIYOR?

Sercan Dikme hem Beyaz TV'de hem de Haber Global'de Beşiktaş muhabiri olarak görev yapmıştır. Kendisi Beşiktaş taraftarıdır.

Şuanda ise Sercan Dikme A Spor kanalında spor muhabirliği yapmaktadır.

Ek olarak sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Sercan Dikme'nin twitter hesabında yaklaşık 90 bin takipçisi vardır. Beşiktaş takımı ile ilgili gelişmeleri, son dakika haberlerini, maç kadrolarını vb. bilgileri hesabında paylaşmaktadır. Twitter hesabına "@sercan_dikme" buradan ulaşabilirsiniz.