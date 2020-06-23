Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
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Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Sercan ve Nisa arasındaki diyalog herkesi ekrana kilitledi. Aylar önce Nisa'ya karşı hislerinin olduğunu belli eden Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" dedi.

23.06.2020 07:34 | Son Güncelleme: 23.06.2020 07:47

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 115. bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da çeyrek finale kalan isimler arasında yer alan Nisa ve Sercan arasındaki polemikler ada konseyine damga vurdu.

"SERCAN BENDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPIYOR"

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Sercan, haftanın 2. eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi. Nisa'nın ise eski yaşananlara atıfta bulunarak "İlk fırsatta adımı yazacağını biliyordum. Benden intikam almak için yapıyor" deyince Sercan sinirlendi. İlk konseyde Nisa'ya konu hakkında açıklama yapmayan Sercan, haftanın 3. konseyinde Acun Ilıcalı'dan söz hakkı isteyerek sert açıklamalarda bulundu.

Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, Cemal Can da şahit

"NİSA'NIN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEDİM AMA BEN ZARAR GÖRDÜM"

Konseye içinde notlar olduğunu söylediği çantasıyla gelen Sercan Yıldırım, Nisa ile ilgili ilk defa açıklama yaptı. Nisa'ya karşı hep koruyucu olduğunu ve zarar görmesini istemediğini söyleyen Sercan, sözlerine şöyle devam etti: "En başından bugüne kadar bir çok şey yaşandı. Kendisinin hiç bir zaman zarar görmesini istemedim. Ama zarar gören ben olmuştum. Olaylar tamamen kapanmış ve ben de kendi içimde de kapatmıştım. Ama tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havasını vermesi beni çok üzdü ve etkiledi de. Bunu yediremedim kendime. Son oyundaki performansımı da kötü etkiledi."

"TEK TARAFLI BİR ŞEY OLMADI, CEMAL CAN DA ŞAHİT"

"Asla peşinden koşan ben olmadım, o da olmadı. Ama tek taraflı yaşanmadı bir şeyler, bunu herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Olaylara çok yakından şahit olan Ezgi, Aycan ve Aşkım var. Ayrıca en yakın arkadaşı olan Cemal Can da bu yaşananlara şahit. Ona da sorabilirsiniz. Bunu herkes bilsin istedim. Ancak detay vermiyorum. Bir çok not var yanımda, göstermek istiyorum ancak gerek yok. Keşke olay kapansaydı ve ben bu saçma açıklamayı yapmasaydım. Ancak bunu kendisi yaptırdı bana. Böyle bir açıklamayı istememiştim."

Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, Cemal Can da şahit

SERCAN VE NİSA ARASINDA NE OLDU?

Sercan Yıldırım, bir açık artırma oyununda "Nisa'ya kıyamıyorum, o yesin" diyerek cheesecake jesti yapmıştı. Survivor'un 49. bölümünde Nisa ile özel konuşmak isteyen Sercan, hislerinden bahsetmiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor çeyrek finalde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayı olarak Evrim'in adını söyledi. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde ise bireysel dokunulmazlığı Sercan kazandı ve eleme adayı olarak Nisa'yı gösterdi. Dün akşam yayınlanan bölümdeki 3. dokunulmaz oyununu yine Cemal Can kazandı ve eleme adayı olarak Sercan'ı söyledi.

Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
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