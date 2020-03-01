Serbest Dalış Federasyon Kupası, sona erdi
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Serbest Dalış Federasyon Kupası, sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Tekirdağ'da düzenlenen Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası müsabakaları, tamamlandı.

01.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:07
Serbest Dalış Federasyon Kupası, sona erdi

Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 'da düzenlenen Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası müsabakaları, tamamlandı.

Tekirdağ Gençlik ve il Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 10 spor kulübünden 70 sporcu katılımıyla 27 Şubat'ta başlayan organizasyonun son gününde, dayanıklılık ve hız apnea dalında müsabakalar yapıldı.

Yarışlar sonunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi birinci, Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Organizasyon, dereceye giren kulüplere kupalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Serbest Dalış Federasyon Kupası, sona erdi
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