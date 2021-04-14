Serbest Cumhuriyet Fırkası nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı?

2 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı? Detaylar haberimizde.

2 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı? Detaylar haberimizde.

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NEDİR?

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet döneminde kurulan ve çok partili siyasal yaşama geçiş yolunda ikinci deneme olan siyasi partidir.

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NEDEN KAPATILDI?

"Serbest Lâik Cumhuriyet Fırkası", 17 Kasım 1930 günü kapatılmıştır. Türkiye, yeniden çok partili hayatın başladığı 1945 yılına kadar 15 yıl süren tek partili dönem başladı.