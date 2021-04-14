Serbest Cumhuriyet Fırkası nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serbest Cumhuriyet Fırkası nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Serbest Cumhuriyet Fırkası nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı?

2 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı? Detaylar haberimizde.

2 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı? Detaylar haberimizde.

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NEDİR?

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet döneminde kurulan ve çok partili siyasal yaşama geçiş yolunda ikinci deneme olan siyasi partidir.

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NEDEN KAPATILDI?

"Serbest Lâik Cumhuriyet Fırkası", 17 Kasım 1930 günü kapatılmıştır. Türkiye, yeniden çok partili hayatın başladığı 1945 yılına kadar 15 yıl süren tek partili dönem başladı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Cem Yılmaz Caner Cindoruk
Spor Diego Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Serbest Cumhuriyet Fırkası nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:40:55. #1.14#

title