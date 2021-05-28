Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında, nerelidir?
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Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında, nerelidir?

Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında, nerelidir?
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Güzel sunucu ve oyuncu Seray Sever, bir dönem Türk televizyonlarına damga vuran yapımlarda yer aldı. Peki Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında, nerelidir? Seray Sever kiminle evlidir?

1995 yıl yayınlanan iki klip Mirkelam 'Tavla' ve Emel Müftüoğlu 'Hovarda' şarkılarının kliplerinde oynayarak güzelliğiyle dikkatleri çeken Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Son dönemde birçok kişi tarafından hayatı merak edilen Seray Sever hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever, 27 Şubat 1973'yılında İstanbul'da doğan, Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı.

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

Henüz 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yapan Seray Sever, ilk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturdu. Seray Sever, Eray Sünbül ile 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı aldı. Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

FİLMOGRAFİ

Sunuculuğunu yaptığı programlar

Popstop (TRT) (1990)

Sabah Şekerleri (Atv) (1996)

ATV'de Pazar (Atv) 1996)

Seç Bakalım (Atv) (1998)

Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)

Aşk Olsun (Atv) (2002)

Kripton (Show TV) (2002)

Popstar (Kanal D) (2004)

Turkstar (Kanal D) (2004)

Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005)

Stüdyo 4 (Star TV) (2006)

Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)

Sabahın Körü (Atv) (2007)

Her Şey Dahil (Turkmax) (2008)

Gel Konuşalım (TV8) (2019)

Doya Doya Moda (TV8) (2020)

Yer aldığı video klipler

"Tavla" (Mirkelam) (1995)

"Hovarda" (Emel Müftüoğlu) (1995)

"İçim Yanıyor" (Seray Sever) (2006)

"Yeni Bir Karar" (Seray Sever) (2006)

Yer aldığı diziler

Güldüren Cazibe (1998)

Köstebek (1999)

Dadı (2000)

Evdeki Hesap (2000)

Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)

Ev Hali (2002)

Kurtlar Vadisi (2003)

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Çocuklar Ne Olacak (2004)

Tatil Aşkları (2004)

Ünlüler Çiftliği (2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Erkeksen Seyret (2006)

Yalancı Romantik (2009)

Sıkı Dostlar (2009)

+18 (2011)

Küçük Hesaplar (2012)

Yer aldığı filmler

O Şimdi Asker (2002)

Banyo (2005)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)

Manda Yuvası (2015)

Yer aldığı reklam filmleri

Kilim Mobilya (Televizyon) (2005)

Electroworld (Viral reklam) (2011)

Yer aldığı tiyatro oyunları

Dolunay Katili (2002)

Sevgili Karım (2004)

Yapımcılığını üstlendiği diziler

Sen Harikasın (Zodyak Prodüksiyon) (2010)

+18 (Zodyak Prodüksiyon) (2011)

Aşk Kaç Beden Giyer? (Zodyak Prodüksiyon) (2012)

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