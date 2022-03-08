Seray Sever'in babası hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Sever, durumun ağırlaşması üzerine Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sever'in ölümü Seray Sever ve sanatçı dostları başta olmak üzere komşularını yasa boğdu. Ünlü sanatçı Seray Sever, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babası ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Eral Tamer Sever'in cenazesinin yarın, Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Bodrum'da defnedileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat