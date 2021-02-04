Seray Kaya yeni yaşını babasının mezarında geçirdi! 'Kara kızın 30 oldu'

Kuruluş Osman dizisinde 'Lena' karakterine hayat veren oyuncu Seray Kaya 30. yaşına bastı. Kaya, yeni yaşını babasının mezarı başında kucakladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, 'Ben babamı c¸ok o¨zledim... Kara kızın 30 oldu. S¸imdi yeni yas¸ımı kucaklıyorum yanı bas¸ında. Canım babam, biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun.' mesajını yazdı.

Zor anar yaşayan Seray Kaya'ya sevenleri paylaştıkları mesajlarla destek oldu.

2019 YILINDA VEFAT ETTİ

Oyuncu Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya kalp krizi sonucu 2019 yılında vefat etti. Doğum gününde, babasını kaybetmenin acısını yaşan Seray Kaya geçen yıl duygusal bir yazı kaleme almıştı...

"Babam...

Hani derler ya babasının kızı... Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım. Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda "Arkanda dağ gibi baban var" derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. ve kavuşacağımız günü bekliyorum."

Kaynak: Hürriyet